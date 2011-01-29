У Києві проходить акція з ушанування Героїв Крут

У Києві проходить акція з вшанування Героїв Крут.

Як передає кореспондент УНІАН, біля станції метро «Арсенальна» зібралося близько 300 людей під прапорами Української Народної Партії та Конгресу українських націоналістів. В акції беруть участь люди переважно середнього віку, а також молодь.

Близько 12 години учасники акції рушили вулицею Мазепи до пам’ятника Героям Крут на Аскольдовій Могилі. Хода супроводжувалася виконанням українських пісень та костюмованим дійством.

Біля пам’ятника Героїв Крут учасники акції мають намір провести мітинг.

Учасників акції супроводжують представники правоохоронних органів. Зокрема, біля станції метро «Арсенальна» знаходиться 4 автобуси міліції.