Від Януковича вимагають повернути подвиг Героїв Крут у підручники історії

Учасники мітингу, присвяченого 93-й річниці бою під Крутами, що відбувся на Чернігівщині - Українська Народна Партія, Наша Україна, “За Україну!” та інші - вимагають повернути згадку про подвиг Героїв Крут у підручники історії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це йдеться ухваленій сьогодні резолюції мітингу.

Вони також вимагають: «Повернути Українському інституту національної пам’яті статус центрального органу виконавчої влади і припинити формувати державну політику збереження національної пам’яті за вказівками з Кремля та звільнити з посади міністра освіти, науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА, який всією своєю діяльністю демонструє відверту українофобію, працює як агент іноземної держави».

Резолюція також містить звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, у якому засуджуються рішення «підконтрольних судів» щодо позбавлення звання Героя України видатних лідерів українського національно-визвольного руху Степана Бандери і Романа Шухевича. «Цей ганебний вчинок лише додасть популярності істинно народним Героям України, а Ви самі ставите під сумнів легітимність свого перебування на високій посаді Президента України», – наголошується в Резолюції.

«Бій під Крутами – це героїчна сторінка нашої історії. Цього дня, 29 січня 1918 року, на залізничній станції Крути молоді українські патріоти – курсанти військової школи ім. Б. Хмельницького, студенти Київського університету та гімназисти на чолі зі своїм командиром, капітаном Аверкієм Гончаренком вступили у нерівний бій з шеститисячним більшовицьким військом та ціною власного життя дали гідну відсіч іноземному агресору, зупинили, хоч на кілька днів, наступ армії М. Муравйова на Київ», – наголосили учасники мітингу.

«Згадуючи про Героїв Крут, зрозуміло, що сучасна Україна потребує нових героїв-державників, які наведуть лад у своєму домі, відстоять національні, духовні, демократичні та соціальні цінності українського народу», – переконані члени Української народної партії.