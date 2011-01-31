У СІЗО запевняють, що Луценко зможе писати навіть у карцері
08:20, 31 січня 2011Політика
2101 0
Довідка для тих, хто не сидів
Екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку, який знаходиться в СІЗО, ніхто не забороняв писати.
Про це заявив начальник цього СІЗО Сергій Старенький, повідомляє газета "Сегодня".
"Користуватися папером і ручкою в ізоляторі не заборонено. Мало того, якщо теоретично припустити, що Луценка посадять в карцер, то ці канцтовари йому залишать", - сказав він.
Раніше, депутат з фракції НУНС Юрій Гримчак заявив, що у Луценка відібрали папір і ручку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter