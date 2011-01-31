У СІЗО запевняють, що Луценко зможе писати навіть у карцері

Екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку, який знаходиться в СІЗО, ніхто не забороняв писати.

Про це заявив начальник цього СІЗО Сергій Старенький, повідомляє газета "Сегодня".

"Користуватися папером і ручкою в ізоляторі не заборонено. Мало того, якщо теоретично припустити, що Луценка посадять в карцер, то ці канцтовари йому залишать", - сказав він.

Раніше, депутат з фракції НУНС Юрій Гримчак заявив, що у Луценка відібрали папір і ручку.