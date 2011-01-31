За Януковичем у Давосі ходили 11 охоронців

Президента Віктора Януковича у поїздці в Давос супроводжували 11 охоронців.

Окрім них перебування Януковича в цьому швейцарському місті забезпечували 7 співробітників Державного управління справами, 6 співробітників прес-служби Президента і 4 протоколістів, повідомляє "Українська правда".

Також Янукович узяв із собою до Давоса пул із 13 журналістів.

При цьому у президентський "Аеробус 319" потрапила тільки частина супроводу, а іншим довелося купляти квитки на рейсові літаки.