Російська опозиція мітингуватиме сьогодні у 70 містах

Російські опозиціонери мають намір сьогодні провести акції на захист 31-ї статті Конституції РФ про свободу зборів у 70 містах країни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Інша Росія».

«31 січня акції у рамках Стратегії-31 пройдуть у 70 містах РФ, серед яких: Москва, Санкт-Петербург, Нижній Новгород, Ярославль, Вороніж, Ростов-на-Дону, Волгоград, Мурманськ, Єкатеринбург, Тюмень, Челябінськ, Оренбург, Барнаул, Омськ, Кемерово, Красноярськ, Іркутськ, Комсомольськ-на-Амуре, Південно-Сахалінськ, Калінінград тощо», - зазначається у повідомленні.

Водночас у Москві на Тріумфальній площі заплановано два мітинги одночасно – узгоджений властями мітинг російських правозахисників Людмили АЛЕКСЄЄВОЇ, Льва ПОНОМАРЬОВА і Сергія УДАЛЬЦОВА, а також неузгоджений мітинг прихильників «Іншої Росії».

Тим часом, за інформацією Московської Гельсінської групи, влада Москви погодила мітинг до 1 тис. осіб.

На сайті Московської Гельсінської групи розміщені контакти групи адвокатського захисту «Свобода зборів 31», яка обіцяє допомогти росіянам у разі затримання.

Окрім цього, в «Іншій Росії» повідомили, що вчора увечері у Москві пройшли три обшуки, які стосуються партії «Інша Росія»: на квартирі керівника московського відділення «Іншої Росії» Миколи АВДЮШЕНКОВА, на квартирі одного з партійних активістів у Медведково, а також у приміщенні Оргкомітету Стратегії-31 на вулиці Верхній. Обшук пройшов у рамках кримінальної справи, порушеної за ст. 212 ч. 3 КК РФ «Заклики до участі у масових безладах». Кілька активістів партії було затримано.