Печерський суд не задовольнив скаргу вдови Гонгадзе

Печерський районний суд міста Києва визнав правомірним скасування слідчим Генеральної прокуратури України обвинувачення екс-генералу МВС Олексію ПУКАЧУ в частині скоєння ним вбивства журналіста Георгія Гонгадзе на замовлення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову сьогодні прооголосила головуюча у судовому процесі суддя Печерського райсуду Марія ПИЛАЄВА.

Як зазначається у постанові, «доводи заявника про наявність даних у матеріалах справи на вчинені ПУКАЧЕМ вбивства на замовлення є оціночними».

Дослідивши матеріали скарги та заслухавши пояснення сторін – учасниць судового процесу, суд дійшов висновку, що старший слідчий Головного управління Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ дотримався норм КПК, виносячи 3 грудня минулого року постанову про закриття О.ПУКАЧУ обвинувачення.

Враховуючи викладене, суд залишив без задоволення скаргу адвоката Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентини ТЕЛИЧЕНКО і журналіста Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО, який проходить як потерпілий у справі.

Ця постанова може бути оскаржена в Апеляційному суді Києва протягом семи діб.