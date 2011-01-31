Єфремов закликав нардепів не бути страусами

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає народних депутатів продуктивно попрацювати на поточній сесії парламенту, адже потім розпочнеться підготовка до виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради.

За словами В.ЛИТВИНА, «ця сесія має бути найбільш продуктивна і відповідальна. І ми розуміємо, що потім ми всі будемо збиратися на вибори». При цьому він уточнив: «Ну, не всі, а хто захоче цього».

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ закликав провести поточну сесію конструктивно. За його словами, найближчим часом необхідно розглянути «три знакових питання, які хвилюють наше суспільство і від вирішення яких ми не можемо вже відходити, і ми не можемо ховати голови, як страуси, у пісок». За його словами, йдеться про пенсійну реформу. Він вважає, що на нинішній сесії парламент має висловити свою точку зору, чи підтримує він пропозиції, які надходять від Кабінету міністрів України з даного питання.

О.ЄФРЕМОВ також підкреслив, що важливо на поточній сесії вирішити земельне питання. Він нагадав, що у найближчі місяці мають бути проведені парламентські слухання і щодо пенсійної реформи, і щодо питання землі.

Ще одним знаковим питанням О.ЄФРЕМОВ назвав повернення вкладів вкладникам Ощадбанку. Він наголосив: «Ми повинні з урядом знайти відповідь по термінах і по механізму повернення таких вкладів». За його словами, це необхідно зробити з тим, щоб не було жодних політичних спекуляцій на цій темі.