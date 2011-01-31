БЮТ хоче, щоб Хорошковський у середу заспокоїв українців

Фракція «БЮТ-Батьківщина» пропонує найближчим часом провести засідання Верховної Ради, на якому обговорити ситуацію щодо національної безпеки України у зв’язку з вибухами, які відбулися в нашій державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, до Верховної Ради варто було б запросити представників правоохоронних органів, які б проінформували про результати розслідування вибухів в Україні.

За словами І.КИРИЛЕНКА, таку інформацію можна було б заслухати уже цієї середи, 2 лютого.

«Це потрібно, щоб заспокоїти суспільство», - сказав він.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підтримав дану ініціативу.

Водночас, за його словами, варто це питання розглядати не цієї середи, а пізніше. Він пояснив це тим, що до цього має відбутися засідання Комітету ВР з питань національної безпеки, який би визначив алгоритм розгляду цього питання.

«Я би просив, щоб не наполягали на цю середу. Ну, прийдуть. І що вони розкажуть цієї середи? Так, для галочки», - вважає В.ЛИТВИН.

При цьому він додав, що це питання і справді треба розглянути.