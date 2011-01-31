БЮТ прогнозує, що райдужних тонів на цій сесії не буде

Фракція «БЮТ-Батьківщина» пропонує провести спеціальне спільне засідання Верховної Ради та Кабінету міністрів відносно соціально-економічної ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Погоджувальної ради ВР заявив лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, уже зараз цілком очевидно, що «поточної сесії у райдужних тонах не буде».

За словами І.КИРИЛЕНКА, на сьогодні більшість громадян України зіштовхнулися з проблемою росту цін на товари і тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Тарифи - як сніжний ком, ціни - шалені. Люди зводять кінці з кінцями ледь-ледь», - сказав він.

Тому, на переконання І.КИРИЛЕНКА, має відбутися спеціальне засідання парламенту і Кабміну, на якому будуть визначені основні законопроекти, які треба ухвалити для врегулювання соціально-економічної ситуації.

У свою чергу, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН наголосив, що така пропозиція «заслуговує на увагу».

До проведення такого спільного засідання В.ЛИТВИН запропонував провести Погоджувальну раду за участю членів Кабміну з тим, щоб визначити алгоритм засідання. «Потрібно дійсно провести таке засідання», - сказав він.