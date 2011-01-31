Литвин уже нарахував 310 голосів за зміни до Конституції

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН прогнозує, що за зміни до Конституції проголосують понад 310 народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«В принципі, голоси є, я думаю, що десь після 310 голосів», - сказав, зокрема, спікер.

При цьому В.ЛИТВИН висловив думку, що, «зрозуміло, буде намагання окремих депутатів чи груп дотримуватись такої політичної чистоти – ви за нас проголосуйте, нас це рішення влаштовує, а політично ми будемо говорити про те, що треба зводити країну на вибори».

В.ЛИТВИН повідомив, що пропонувалося провести голосування в таємному режимі, і тоді можна буде отримати «результат 400 і більше голосів». «Я думаю, що різниці немає – 300 чи 400, головне, щоб було позитивне рішення, бо все інше призведе до невизначеності», - наголосив В.ЛИТВИН.

При цьому він додав, що, «очевидно, нам не треба спокушати долю і шукати сьогодні підстави для політичного збурення, політичної активізації з огляду на те, що країна, як і весь світ, стоїть перед значними викликами».

«Сьогодні світ нагадує пляшку шампанського, яку всі трусять, яку вже досконало струсили, зняли проволоку, але ще не вистрелив корок», - зазначив В.ЛИТВИН. За його словами, в такій ситуації необхідно «зберегти передбачуваність».

Як повідомляв УНІАН, В.ЛИТВИН пропонує в четвер, 3 лютого, розглянути зміни до Конституції України щодо термінів проведення виборів у країні.

Довідка УНІАН. ВР 19 листопада 2010 року попередньо схвалила зміни до Конституції, що стосуються дат проведення наступних чергових виборів народних депутатів, Президента та місцевих виборів.

Законопроектом передбачено, що наступні вибори до Верховної Ради мають відбутися в останню неділю жовтня 2012 року, а Президента України – в останню неділю березня 2015 року.

При цьому проектом закону встановлено, що всі органи влади обиратимуться терміном на 5 років.

Крім того, передбачено, що Верховна Рада АР Крим, місцеві ради, а також голови населених пунктів обираються на п’ятирічний термін тільки на чергових виборах.

Остаточне рішення стосовно даного проекту закону Верховна Рада має ухвалити на наступній сесії, що розпочнеться 1 лютого 2011 року.