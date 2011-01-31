ДПС та Асоціація платників податків підпишуть Меморандум податкових відносин

У четвер, 3 лютого, у Києві відбудеться підписання Меморандуму податкових відносин та Плану спільних дій між Державною податковою службою України та Асоціацією платників податків України на 2011 рік.

Меморандум підпишуть президент Асоціації платників податків України Валентина АРБУЗОВА та голова ДПС України Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

Меморандум є публічною угодою між Державною податковою службою України та Асоціацією платників податків України. Він декларує права й обов’язки платників податків та державних органів влади у питаннях удосконалення процесу встановлення, регулювання, стягнення і використання податків і зборів та передбачає розбудову партнерських відносин та узгодження плану спільних дій між ДПСУ та АППУ.

План спільних дій є своєрідним додатком до Меморандуму, підписаного між АППУ та ДПС України, та містить детальнішу інформацію щодо проведення спільних заходів сторонами-підписантами. Він передбачає узгодження позиції ДПС та АППУ щодо реформування податкової системи та забезпечення участі громадськості у прийнятті державних рішень стосовно оподаткування. Зокрема це стосується проведення «круглих столів», нарад, спільних масово-роз‘яснювальних заходів по всій території України з роз‘яснень норм Податкового кодексу, засідань з питань модернізації податкової служби, а також засідань робочої групи з вирішення конфліктних питань між платниками податків та податковими органами, формування податкового законодавства, внесення змін до Податкового кодексу, започаткування у 2011 році Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків», виховання високої податкової культури у майбутніх платників податків (організація Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Податки очима дітей»).

Підписання документів відбудеться об 11:00 у приміщенні конференц-кімнати №3 готелю Raddisson ( м. Київ, вул. Ярославів Вал, 22).

У Рамках підписання Меморандуму та Плану спільних дій відбудеться брифінг президента АППУ В.АРБУЗОВОЇ та голови ДПС України В.ЗАХАРЧЕНКА, який розпочнеться об 11.15.

З питань акредитації прохання звертатися за тел: 278-44-84, 096-334-03-94.

