У Добкіна не розуміють, що роблять 800 людей в управлінні меліорації

У нинішньої влади вистачить політичної волі провести адміністративну реформу на місцях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН під час наради з питань оптимізації територіальних представництв органів державної влади.

«Незважаючи на опір, я впевнений, що у нас вистачить політичної волі, щоб довести цю справу до кінця», - заявив М.ДОБКІН, коментуючи доручення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА розпочати адміністративну реформу на місцях, зокрема вирішити питання роздутого чиновницького апарату та неефективної роботи представництв різних міністерств і відомств.

У нараді взяли участь представники всіх 48 державних служб, які працюють в Харківській області. Попередньо всі вони отримали від губернатора лист з проханням викласти власне бачення своєї роботи і можливі шляхи її оптимізації. Як показали оприлюднені на нараді результати листування, більшість територіальних представництв не бачать необхідності щось змінювати – лише 2 із них уже провели оптимізацію, і ще 7 мають намір її реалізувати найближчим часом, тоді як 36 різних служб, інспекцій та управлінь нічого змінювати у своїй роботі не збираються. Обласний Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності, Державна житлово-комунальна інспекція та Регіональне управління ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» повідомили, що планують набирати на роботу нових співробітників.

Коментуючи позицію житлово-комунальної інспекції, заступник губернатора Валентин ДУЛУБ відзначив, що її функції дублюються ще трьома різними інспекціями, серед яких і КРУ, а також органами місцевої влади.

«Я задався питанням: а як взагалі існувало житлово-комунальне господарство до створення інспекції з ЖКГ? Як виявилося, існувало цілком благополучно завдяки тому, що працювали всі територіальні органи, які працюють і зараз. Разом вони виконують всі ті функції, які сьогодні намагається перебрати на себе ця інспекція», - сказав В.ДУЛУБ.

На нараді пролунало, що схожа ситуація склалася і з рядом інших терпредставництв, які дублюють одне одного і різні управління обласної та районних адміністрацій, а чисельність штату деяких з них перевищує допустимі межі. Зокрема, в обласному управлінні меліорації і водного господарства працює 821 особа при тому, що меліоративні роботи в Харківській області вже давно втратили радянський розмах. Голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ констатував, що про такі масштабні меліоративні проекти, які потрібно інспектувати штатом у більш як 800 осіб, нічого не знає.

«Може бути, я чогось не знаю, але де в Харківській області стільки меліоративних робіт ведеться, щоб їх потрібно було контролювати такою кількістю людей?», - звернувся він до учасників наради.

Водночас, зазначив голова облради, грошей на своє утримання територіальні представництва з кожним роком просять все більше й більше. За його словами, цього року дотацію з обласного бюджету на оплату оренди та інші витрати різних державних служб буде збільшено на 8 млн. грн.

На нараді було зазначено, що питання оптимізації роботи держслужб не стояло б так гостро, якби за такі гроші всі терпредставництва якісно та ефективно виконували свою роботу, але сьогодні їхні дії «важко назвати ефективною роботою», що не дивно при низьких зарплатах співробітників. За офіційними даними, середня зарплата в цій сфері зараз становить близько 900 грн. Цим питанням в обладміністрації стурбовані не менше, ніж економією бюджетних коштів і збільшенням ефективності праці, зазначив перший заступник губернатора Володимир БАБАЄВ.

«Є безліч прикладів, коли висококласні професіонали йшли з державної служби у приватний бізнес, тому що там платять у кілька разів більше. Те саме стосується і молодих фахівців, які, попрацювавши трохи, і набравшись досвіду, йдуть його реалізовувати в структури з більш гідною зарплатою, - сказав В.БАБАЄВ і додав, що вихід із ситуації, що склалася, бачить в оптимізації.

Як повідомив М.ДОБКІН, половину заощаджених в процесі оптимізації грошей планується направити на підвищення зарплат держчиновникам, які залишаться на своїх місцях. Друга половина коштів теж залишиться в області і піде на розвиток регіону. Якщо врахувати, що частину територіальних представництв в області планується скасувати, частину - об`єднати між собою (наприклад, 5 різних інспекцій у сфері сільського господарства) і при цьому скоротити штат більшості служб, то сума економії виходить досить суттєва, зазначив губернатор.

«Наше завдання - створення нової схеми взаємодії в системі державних органів влади, тому що існуюча на сьогоднішній день система не ефективна. Кількість контролюючих органів надмірно велика, і багато хто працює вже не на випередження порушень, а на їх банальну фіксацію. Цей механізм потрібно змінити», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, реорганізація держструктур дозволить відпрацювати ефективну модель управління і взаємодії між органами влади та територіальними громадами, а це саме те, що потрібно суспільству в умовах нинішнього бюджету жорсткої економії.