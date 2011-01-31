ПР планує скоротити 100 нардепів?

Народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що в планах Партії регіонів є внесення змін до Конституції, якими кількість народних депутатів передбачено скоротити з 450-ти до 350-ти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, у Партії регіонів «хочуть створити під ЯНУКОВИЧА якусь там конституційну раду» з тим, щоб «остаточно закріпити, легітимізувати свою владу».

А.ЯЦЕНЮК висловив переконання, що парламент дуже швидко ухвалить зміни до Конституції України у частині перенесення терміну виборів. Водночас він наголосив, що коли дійде справа до змін до Конституції в частині основних положень – розподілу влади, функцій Президента, судової, законодавчої і виконавчої гілок влади, прокуратури, «там буде серйозна і жорстка дискусія».

«Я сподіваюся, що тут і Венеціанська комісія, і наші західні партнери можуть нам стати до допомоги, тому що це єдиний шлях, яким хоч якось можна обмежити вплив провладної Партії регіонів і Президента ЯНУКОВИЧА», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, один із планів Партії регіонів полягає у тому, щоб зміни до Конституції подати під прикриттям зменшення кількості народних депутатів до 350 осіб. «Це буде дуже популярна реформа? Правда?», - запитав він.

А.ЯЦЕНЮК спрогнозував також, що до цього буде додана «ліквідація депутатської недоторканності повністю», і це робитиметься з тим, щоб народ позитивно сприйняв зміни до Конституції.

Як зауважив А.ЯЦЕНЮК, якщо такі зміни будуть ухвалені, «то, в принципі, парламент можна закривати», оскільки він не матиме жодного впливу на політичну ситуацію, на політичні процеси в Україні.