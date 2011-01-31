Європейський Союз закликає Єгипет до стриманості

Європейський Союз закликає владу Єгипту й опозиціонерів до стриманості.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні журналістам Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої безпекової політики Кетрін ЕШТОН.

«Важливо демонструвати стриманість, щоб уникати подальшої жорстокості», - сказала вона.

К.ЕШТОН відзначила, що Євросоюз дуже уважно стежить за подіями в Єгипті і перебуває в постійному контакті з делегацією ЄС у цій країні.

За її словами, сьогодні вранці посли країн-членів ЄС у Брюсселі зібралися на її прохання для підготовки обговорення ситуації в Єгипті.

Верховний представник ЄС висловила глибоке співчуття у зв`язку із загибеллю людей в зіткненнях між маніфестантами і поліцією Єгипту і наголосила на необхідності мирного і відкритого діалогу.

Вона також відзначила, що Європейський Союз залишається готовим допомогти Єгипту в демократичних перетвореннях.

При цьому, за словами К.ЕШТОН, обирати майбутній розвиток країни має народ Єгипту.

Вона також закликала владу Єгипту звільнити всіх ув’язнених, затриманих під час маніфестацій у країні, і поважати принципи демократії, верховенства права і прав людини.

Як повідомляв УНІАН, за останній тиждень у результаті масових виступів опозиції в Єгипті і зіткнень з поліцією близько 150 людей загинули, сотні дістали поранення.

Президент Єгипту Хосні МУБАРАК оголосив про створення нового уряду і про намір реалізувати демократичні реформи.