Карасьов думає, що заборона Тимошенко їхати в Брюссель вигідна всім

Політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що неможливість виїзду до Брюсселя вигідна самій лідерці партії «Батьківщина», екс-прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це В.КАРАСЬОВ заявив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

Втручання у конфлікт влади і Ю.ТИМОШЕНКО «зробило б позицію Європи більш уразливою. Це дало б можливість нинішньої влади звинуватити Брюссель у тому, що європейці необгрунтовано беруть під захист Юлію ТИМОШЕНКО, а ТИМОШЕНКО виключно шукає свій захист у європейців. Отже, якщо подивитися на цю проблему з погляду ТИМОШЕНКО, то у виїзді вона сама не так вже й зацікавлена», - сказав В.КАРАСЬОВ.

«У даному випадку для європейців головне, щоб не було нових прикладів вибіркового правосуддя, щоб до ТИМОШЕНКО не застосовували запобіжний захід», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Він відзначив, що насправді Європейському Союзу не дуже важливо, випустять чи ні Ю.ТИМОШЕНКО до Брюсселя, однак для них важливим є, щоб в Україні не було «вибіркового правосуддя».

Окрім того, за словами В.КАРАСЬОВА, представники української влади у будь-якому разі можуть виправдатися перед Європою, пославшись на те, що заборона на виїзд Ю.ТИМОШЕНКО – це рішення правоохоронних органів, на які влада формально не може впливати.

Як сказав В.КАРАСЬОВ, таке рішення є вигідним для української влади. «Щодо виїзду чи невиїзду, врешті-решт, українська влада може сказати, що це рішення правоохоронних органів, які є процесуально незалежними, і європейцям на це відповісти буде загалом щось важко», - сказав політолог, наголосивши при цьому, що європейці не хочуть глибоко втручатися у конфлікт між владою і опозицією в особі Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 січня, слідчий з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України відмовив екс-прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО у задоволенні її клопотання про можливість здійснити поїздку за кордон.

За інформацією Відділу зв`язків зі ЗМІ Генпрокуратури, слідчий мотивує своє рішення тим, що на зазначений час призначено слідчі дії у справі. Крім того, є оперативні дані про те, що Ю.ТИМОШЕНКО має намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і ухилитися від слідства, відзначають в Генпрокуратурі.