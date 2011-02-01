Хто стане депутатом замість нинішніх сумісників (список)

У п`ятницю парламент добереться до депутатів-сумісників: 7 нардепів, які працюють у виконавчій владі, будуть позбавлені мандатів, повідомив газеті "Сегодня" інформований співрозмовник.

Серед них шість регіоналів: заступник голови АП Геннадій Васильєв, міністр екології Микола Злочевський, губернатор Вінниччини Микола Джига, гендиректор «Укрспецекспорту» Дмитро Соломатін, голови «Укравтодорц» Володимир Демішкан і Служби зовнішньої розвідки Григорій Ільяшов, а також комуніст: керівник митниці Ігор Калетник.

До Ради від ПР прийдуть нардепи-регіонали минулого скликання: один з керівників чернігівської ПР Сергій Андрос, віце-прем`єр часів Кучми Василь Євтухов, гірники Герої України Павло Солтус і Володимир Литвинов, а також екс-секретар Бердянської міськради Анатолій Степаненко.

А ось з ще однією заміною - питання. У списку під №224 стоїть іванофранківський регіонал Ігор Зварич, але він у грудні став заступником губернатора в своїй області. Під №225 ішов екс-мер Полтави Анатолій Кукоба, він помер два тижні тому. А №226 - креатура Василя Джарти Олена Нетецька - працює міністром Радміну Криму. Нарешті №227 має опальний черкаський регіонал Сергій Пачесюк, якого усунули від керівництва обласною ПР. До речі, і нижче за списком є ті, кого регіонали не хочуть бачити в Раді, зокрема, під №233 йде довірена особа Юлії Тимошенко на виборах-2010, директор шахти в Ровеньках Юрій Зюков, зазначає видання.