Литвин відкриє восьму сесію ВР

У спікера вже є прогноз продуктивності

Сьогодні о 10.00 розпочнеться урочисте відкриття восьмої сесії Верховної Ради України. Як повідомляє прес-служба парламенту, після церемонії відкриття відбудеться пленарне засідання. Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН напередодні спрогнозував, що поточна сесія парламенту буде найпродуктивнішою.

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