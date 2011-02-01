У Верховну Раду прийшли Янукович і Азаров

Литвин відкрив сесію

Розпочалась восьма сесія Верховної Ради України 6-го скликання. Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі присутні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ та члени Кабінету міністрів, а також голова Конституційного Суду України Анатолій ГОЛОВІН, голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО, голова НБУ Сергій АРБУЗОВ, голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ, голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ та представники дипломатичного корпусу. У сесійній залі Національний академічний народний хор імені Г. Верьовки виконав Державний Гімн України.

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