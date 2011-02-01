У Верховну Раду прийшли Янукович і Азаров
10:01, 01 лютого 2011Політика
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Литвин відкрив сесію
Розпочалась восьма сесія Верховної Ради України 6-го скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі присутні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ та члени Кабінету міністрів, а також голова Конституційного Суду України Анатолій ГОЛОВІН, голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО, голова НБУ Сергій АРБУЗОВ, голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ, голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ та представники дипломатичного корпусу.
У сесійній залі Національний академічний народний хор імені Г. Верьовки виконав Державний Гімн України.
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