Литвин оголосив перерву

У роботі Верховної Ради України оголошено перерву до 11.00.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зазначив, що ця перерва необхідна для обміну думками.

Він подякував Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, прем`єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ та всім тим, хто взяв участь у відкритті восьмої сесії парламенту 6-го скликання.

Після цього всі високопосадовці, які були присутні на церемонії, залишили сесійну залу.