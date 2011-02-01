Донецький губернатор підозрює, що з нього хочуть зробити сержанта Швеця

10:45, 01 лютого 2011
Політика
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Хлопця "відправив" в Івано-Франківськ

Голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК назвав провокацією докори в тому, що він спілкується російською мовою з жителями регіону.

Про це губернатор сказав на прес-конференції 31 січня, коментуючи випадок, який відбувся з ним, коли він інспектував роботу одного з міських ринків Донецька.

Як передає кореспондент УНІАН, 29 січня на ринку до А.БЛИЗНЮКА підійшов хлопець, який звернувся до керівника регіону українською мовою, а потім зробив зауваження губернатору, що той йому відповів російською. На що голова облдержадміністрації заявив хлопцю вже українською: «Іди туди, в Івано-Франківськ, там з тобою поспілкуються».

На прес-конференції А.БЛИЗНЮК пригадав цю розмову й назвав хлопця провокатором.

«Підійшов на ринку молодий хлопець, років дев`ятнадцяти: «А чому ви з народом спілкуєтеся не на рідній мові? Чому ви на іноземній мові розмовляєте?». Я перейшов із ним на українську мову, - розповів губернатор. - А воно йому не треба. Йому б варіант, як із тим даішником, який там сказав щось про українську мову. Він цього хотів. Він просто натуральний провокатор. Він же не інтересу людей дотримується, йому спровокувати треба, щоб щось губернатор сказав!».

 

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