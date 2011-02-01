Фракція Черновецького в Київраді обурилася рішеннями міськадміністрації

Представники фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київській міській Раді висловили “глибоке занепокоєння ситуацією, що склалася останнім часом у сфері соціальної політики у м. Києві”. Як сказано в заяві фракції, переданій УНІАН, на переконання депутатів від Блоку Л.Черновецького, “соціальний захист найбільш вразливих верств населення має залишатися пріоритетом як для депутатського корпусу, так і для виконавчого органу Київської міської Ради”.

“Однак, - ідеться в заяві, - ряд рішень, що були прийняті Київською міською державною адміністрацією в місті Києві, зокрема підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, відміна гарячого харчування для дітей у школах та в територіальних центрах соціального захисту населення, позбавлення працівників бюджетної сфери муніципальних надбавок тощо, завдають нищівного удару по системі соціального захисту столиці й руйнують усі здобутки минулих років в цій площині”.

Добробут киян та підтримка соціально вразливих верств населення, на думку представників фракції, “завжди були, є та залишатимуться пріоритетом для депутатів Блоку Леоніда Черновецького”. Саме завдяки зусиллям депутатської фракції блоку та київського міського голови, сказано в заяві, “у 2007 році більш як для 500 тис. малозабезпечених киян уперше були запроваджені муніципальні надбавки, в тому ж році були запроваджені муніципальні надбавки для працівників бюджетної сфери; у столиці в системі житлово-комунальних послуг завжди діяв ефективний механізм соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення при збереженні найнижчих тарифів по Україні; учні загальноосвітніх шкіл були забезпечені гарячим та вітамінізованим харчуванням, та було здійснено ряд інших конкретних кроків з соціальної підтримки киян”.

Водночас, як ідеться в заяві, ініціативи Блоку Л.Черновецького, що пропонувалися до впровадження у 2011 році, “були відхилені нинішньою адміністрацією”. “На жаль, відсутність досвіду роботи та нерозуміння специфіки функціонування столиці, призводять до ухвалення окремими чиновниками непродуманих рішень, що негативно відображаються на житті мешканців столиці”, - вважають депутати фракції.

“З огляду на це, - ідеться в заяві, - вважаємо безпідставними звинувачення про те, що “регулярні проблеми в Києві пояснюються шкідництвом з боку команди мера Леоніда Черновецького” (газета «Сегодня», публікація «Джерело в АП: Команда Черновецького займається шкідництвом”; субота, 29 січня 2011 року) .

Представники фракції закликають “редакцію газети, зберігаючи принципи журналістської етики, спростувати наведене твердження або оприлюднити джерело інформації”.

Блок Леоніда Черновецького, ідеться далі в заяві, звертається до депутатського корпусу Київської міської Ради “відкинути політичні амбіції та консолідувати зусилля заради захисту інтересів киян”. “На наше переконання, - заявляють представники депутатської фракції, - центром уваги має бути конкретний киянин, його соціально-економічний захист та підтримка. Задоволення будь-яких політичних інтересів та розгортання «політичних воєн» в порушення інтересів громадян є неприпустим”.