Єжи Бузек натякнув, що Лукашенко може дочекатися свого «Єгипту»

Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК привітав рішення Ради закордонних справ про введення санкцій проти вищих урядовців Білорусі.

Про це йдеться у його коментарі, переданому УНІАН.

«Ці направлені санкції застосовуються тільки до тих, хто підірвав ключові демократичні цінності», - заявив Є.БУЗЕК.

Президент Європарламенту підкреслив, що Євросоюз залишається з білоруським суспільством і білоруським народом. Свідоцтвом цього, за його словами, є рішення збільшити допомогу цивільному суспільству Білорусі, а також намір спростити візовий режим для громадян країни.

Президент Європарламенту підкреслив, що ЄС ще раз закликав владу Білорусі звільнити усіх затриманих під час президентських виборів і після них з політичних мотивів.

При цьому, відзначивши як позитив звільнення у минулі вихідні семи осіб, включаючи кандидата в президенти Владимира НЕКЛЯЄВА і відому журналістку Ірину ХАЛІП, Є.БУЗЕК заявив, що цього недостатньо.

«Я жалкую… про те, що деякі з них поміщені під домашній арешт разом із співробітниками КДБ, що стежать за кожним їхнім рухом, - заявив Президент Європарламенту.

Він також висловив переконаність у тому, що в Білорусі повинен розпочатися справжній діалог для реальних змін у країні.

«Ми всі є свідками того, що відбувається сьогодні в Північній Африці, і є тільки один висновок: не може бути довгострокової стабільності без демократії», - підкреслив Є.БУЗЕК.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Рада закордонних справ ЄС ввела обмеження на в`їзд і заморозила активи 157 вищих урядовців Білорусі, причетних, на думку Європи, до проведення нечесних виборів 19 грудня 2010 року, а також до розгону мирної демонстрації того ж дня в Мінську і арештів сотень білорусів.

19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО з підтримкою близько 80% виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши близько 1000 осіб, зокрема 7 з 9 альтернативних кандидатів у президенти.