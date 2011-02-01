ВР розглядає зміни до Конституції щодо термінів проведення виборів

Верховна Рада України вирішила сьогодні розглянути зміни до Конституції щодо термінів проведення виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” таке рішення проголосувало 281 із 427 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня голова ВР Володимир ЛИТВИН запропонував у четвер, 3 лютого, розглянути зміни до Конституції України.

Довідка УНІАН. Парламент 19 листопада 2010 року попередньо схвалив зміни до Конституції, що стосуються дат проведення наступних чергових виборів народних депутатів, Президента та місцевих виборів.

Законопроектом передбачено, що наступні вибори до Верховної Ради мають відбутися в останню неділю жовтня 2012 року, а Президента України – в останню неділю березня 2015 року.

При цьому проектом закону встановлено, що всі органи влади обиратимуться терміном на 5 років.

Крім того, передбачено, що Верховна Рада АР Крим, місцеві ради, а також голови населених пунктів, обираються на п’ятирічний термін тільки на чергових виборах.