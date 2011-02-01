Сьогодні до Єгипту вирушили ще три літаки з українськими туристами

Сьогодні вранці, 1 лютого, незважаючи на рекомендації Міністерства закордонних справ, в охоплений безладами Єгипет з аеропорту Бориспіль вилетіло три рейси з українськими туристами. Про це повідомляє Кореспондент. net.

Зокрема, в Хургаду вилетіло два рейси. Крім того, ще один літак вирушив у Табу.

Завтра, 2 лютого, з Борисполя запланований виліт ще трьох літаків в Хургаду, а також одного літака в Шарм-ель-Шейх.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує українцям утриматися від поїздок до Єгипту. Зокрема, МЗС просить утриматися від поїздок до Каїра, Олександрії і Суеца, а також на курорти країни до стабілізації ситуації в цій країні.

Тим не менше, 30 січня, незважаючи на рекомендації Міністерства закордонних справ, в охоплений безладами Єгипет з аеропорту Бориспіль вилетіло шість рейсів з українськими туристами.