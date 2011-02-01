Експерт не виключає ліквідації УПЦ Київського патріархату

Директор Релігійно-інформаційної служби України Тарас АНТОШЕВСЬКИЙ не виключає ліквідації Української православної церкви Київського патріархату і говорить, що після цього влада може взятися за автокефальну православну та греко-католицьку церкви. Про це він сказав в інтерв’ю, опублікованому comments.ua.

Зокрема, на запитання «Наскільки заяву Патріарха Філарета щодо наміру влади ліквідувати УПЦ КП можна вважати близькою до реальності?», Т.АНТОШЕВСЬКИЙ відповів: «Враховуючи те, як наш Президент і чинна верхівка кувиркають і Конституцію, і законодавство, може статися будь що. Однак небезпека є не лише для Київського патріархату, адже апетит приходить під час їжі, тож після знищення однієї церкви виникне бажання знищити і інших конкурентів. А враховуючи те, що ідея «Русского міра», яку проповідують з Москви, взагалі не передбачає існування інших церков, то на черзі будуть і решта конфесій, наприклад, автокефальна церква чи греко-католики».

Як зазначив експерт, «ми вже сьогодні маємо випадки, коли в деяких областях на громади Київського патріархату тиснуть представники місцевої влади, якісь незрозумілі громадські організації, які пропонують цим громадам перейти до УПЦ МП. Обіцяють, що храми, якщо вони не добудовані, будуть добудовуватися за державний кошт, якщо потребують ремонту – будуть ремонтуватися. А в тому випадку, якщо громада упирається, взагалі намагаються створити паралельну громаду. На Сумщині, наприклад, був такий випадок, коли «альтернативну» громаду хотіли створити з неповнолітніх».

Водночас директор Релігійно-інформаційної служби України зауважив, що громада УПЦ КП на сьогодні досить згуртована. «УПЦ КП починає активніше захищати свої інтереси, тому ми зараз отримуємо багато повідомлень про порушення релігійної свободи власне громад КП. Однак, слід відзначити, що Київський патріархат не зайняв антиянуковичівську позицію, тож якщо Віктор ЯНУКОВИЧ буде розуміти, що йому, щоб зберегти владу, не потрібно створювати штучних ворогів в державі, він не вдаватиметься до крайніх заходів. Але якщо він буде йти за планом, який йому спускають з Москви, то за якийсь час В.ЯНУКОВИЧ сам буде їм вже непотрібний. Напевно, він не зовсім втратив глузд, щоб не розуміти цих речей».

Однак Т.АНТОШЕВСЬКИЙ переконаний, що «Київський патріархат отримає підтримку з боку інших конфесій, тож дуже важко буде «друзям» з Московського патріархату тут щось зробити».