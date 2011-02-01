Наша Україна закликає Азарова завершити те, що розпочав Ющенко

Політична партія «Наша Україна» закликає уряд невідкладно приступити до реалізації Брюссельської заяви щодо модернізації української газотранспортної системи.

Про це йдеться в переданій УНІАН прес-службою партії заяві “Нашої України”.

Партія підкреслює, що Україна має реалізовувати проект разом з Європейським Союзом та іншими зацікавленими сторонами, включаючи Росію, участь яких передбачена згаданим документом.

В заяві «Наша Україна» висловила підтримку послідовній позиції ЄС щодо готовності брати участь у модернізації української ГТС.

В партії нагадують, що в результаті переговорів, проведених з ініціативи екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА, Європейський Союз і три найвпливовіші міжнародні фінансові інституції, підписавши з Україною Брюссельську Спільну заяву 23 березня 2009 року, офіційно висловили свою згоду щодо участі в модернізації української ГТС за стандартами і правилами ЄС на рівні з іншими зацікавленими сторонами.

«З тих пір уряд України, незважаючи на зміни персоналій, на жаль, не забезпечив реалізації Брюссельської заяви – зроблено занадто мало або нічого для організації і виконання робіт з модернізації ГТС», - йдеться в заяві.

На думку нашоукраїнців, часто така позиція української сторони пояснювалася особливим ставленням Росії до цього проекту. «І, врешті-решт проявилася в тому, що Росія просуває інші газотранспортні проекти в обхід України – «Північний» та «Південний» потоки», - зауважують в партії.

В заяві наголошується, що Європа заради власної безпеки, сприймаючи згадані обхідні маршрути як факт, водночас зацікавлена в розвитку маршрутів через територію України, які є найбільш оптимальними і найменш затратними.

«Безумовно, питання про використання українських транзитних маршрутів буде вирішуватися і Україною, і ЄС як споживачем, і Росією як постачальником газу. В цьому контексті Україна сприйматиметься як надійний партнер за умови, що технічна досконалість і європейські норми управління нашою ГТС будуть переконливими аргументами. В такому разі українські маршрути матимуть високі шанси й надалі залишатися ключовими для транзиту газу із сходу на захід», - підкреслює «Наша Україна».

В партії наголошують, що без модернізації власного газового сектора, включаючи ГТС, Україна втрачатиме свої шанси і з об’єктивних причин перестане бути транзитером газу до Європи.

«Модернізація ГТС – головна умова збереження транзитного потенціалу країни», - наголошується в заяві.