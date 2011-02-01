Єфремов: якщо порушення свідоме, то громадяни зрозуміють

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ назвав позитивним той факт, що змінами до Конституції Верховна Рада привела до єдиного терміну строк обрання органів центральної та місцевої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами О.ЄФРЕМОВА, той позитив, який був заданий Президентом під час сьогоднішнього засідання передався депутатському корпусу. «В кінцевому результаті це відобразилося на голосуванні по тому документу, з яким ми декілька місяців працювали і Верховна Рада ухвалила кінцеві зміни до Конституції. Ми зробили те, що протягом багатьох років намагалися зробити інші, але у них цього так і не вийшло. Ми зістиковували терміни повноважень депутатів місцевих рівнів, мерів, депутатів Верховної Ради та Президента», - сказав він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, відтепер у Конституції буде норма, що всі вони обираються на єдиний строк.

О.ЄФРЕМОВ також не виключив, що доведеться ухвалити ще певні зміни для проведення одночасних виборів мерів та депутатів місцевих рад. «Для того, щоб не розводити ці вибори можемо ухвалити зміни по проведенню виборів мерів міст і подовжити їх повноваження, і вибори до місцевих рад», - сказав він.

При цьому О.ЄФРЕМОВ зазначив, що це буде «можливо з невеличким порушенням», але якщо це буде зроблено свідомо, то суспільство це зрозуміє.