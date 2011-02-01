У ГПУ кажуть, що звинувачення Пукачу може бути змінене у суді

Передчасно робити висновки про те, що суд ухвалив остаточне рішення щодо кваліфікації звинувачення екс-начальнику департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексію ПУКАЧУ.

Про це сказав на брифінгу начальник відділу підтримки державного звинувачення у судах Генпрокуратури Володимир ШИЛОВ, коментуючи рішення Печерського суду Києва про відмову у задоволенні скарги представника інтересів Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентини ТЕЛИЧЕНКО і потерпілого Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО на постанову Генпрокуратури про закриття кримінальної справи стосовно О.ПУКАЧА у частині звинувачення в замовленому характері вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

"Вважаємо, що ухвалене судом рішення цілком законне і обгрунтоване" - сказав він.

"Висловлювання у деяких ЗМІ про те, що судом ухвалене остаточне рішення, що вбивство Гонгадзе не було замовленим, є передчасними", - підкреслив В.ШИЛОВ.

На його думку, на даному етапі передчасними є і подібні клопотання потерпілої сторони, оскільки кваліфікація дій О.ПУКАЧА може бути змінена при розгляді справи в суді по суті.

"Це не є остаточним звинуваченням. Воно може бути змінене у суді при розгляді по суті", - сказав начальник відділу.

Крім того, він висловив думку про те, що В.ТЕЛИЧЕНКО також передчасно давати оцінки рішення суду про нібито намірі слідства не притягувати до відповідальності замовників вбивства і "зробити крайнім Кравченка".

В.ШИЛОВ нагадав, що розслідування кримінальної справи про вбивство Г.Гонгадзе стосовно невстановлених осіб продовжується. “Не виключена можливість зміни звинувачення у суді, зокрема ПУКАЧУ", - сказав він.

За словами В.ШИЛОВА, немає принципової різниці у відповідальності між виконанням злочинного наказу і вбивством на замовлення.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Печерський районний суд Києва визнав законною постанову Генпрокуратури про закриття кримінальної справи стосовно О.ПУКАЧА у частині звинувачення у замовленому характері вбивства журналіста Г.Гонгадзе.

Дане рішення може бути оскаржене впродовж 7 днів в апеляційному порядку.

Коментуючи рішення суду, В.ТЕЛИЧЕНКО сказала: "На жаль, суд повторив помилку прокуратури, яка стверджує, що О.ПУКАЧ діяв, виконуючи наказ Кравченка (екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка - УНІАН) та інших невстановлених осіб, але не вбачає в цьому замовленого характеру вбивства".

Раніше В.ТЕЛИЧЕНКО і О.ПОДОЛЬСЬКИЙ просили суд скасувати постанову про закриття кримінальної справи стосовно О.ПУКАЧА у частині звинувачення у замовленому характері вбивства Г.Гонгадзе.