У ВР відбулися банальні торги між депутатами та Януковичем?

«Сьогодні в парламенті відбулися банальні торги між народними депутатами та Президентом України. В обмін на збереження своїх мандатів вони в незаконний спосіб продовжили повноваження Президента України», - так лідер Європейської партії України, народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК прокоментував результати голосування за внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Європейської партії України.

«Рішення про зміни до Конституції є виключно політичним і не має ніякого юридичного підґрунтя. Більше того, ухвалення цього закону ставить більше запитань, ніж дає відповідей на вже існуючі», - наголосив М.КАТЕРИНЧУК.

Він відзначив, що, «по-перше, термін президентських повноважень подовжено на строк більше п’яти років, що є грубим порушенням норм чинної Конституції. По-друге, строк повноважень органів місцевої влади так і залишився на чотири роки і ніякого зведення виборів всіх рівнів в один календарний рік так і не відбулося. Наступне, Президенту повернуті повноваження, якими він був наділений відповідно до старої-нової Конституції, хоча народ вибирав його зовсім з іншими повноваженнями. Далі, парламент в незаконний спосіб змінив державний устрій в державі – замість парламентсько-президентської республіки ми отримали президентську модель, де суттєво обмежуються права громадян, як єдиного джерела влади».

При цьому М.КАТЕРИНЧУК висловив переконання, що «наступним кроком буде ухвалення нового законодавства про вибори. Владна коаліція докладе усіх зусиль, аби виписати такі правила, які дозволять їй призначати народних депутатів. Для українців право вибору в найближчому майбутньому може стати декларативним».