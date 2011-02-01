В Україну прибула місія МВФ

Сьогодні в Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА.

Про це УНІАН повідомили у представництві МВФ.

Робота місії триватиме з 1 по 11 лютого ц.р. для проведення дискусій щодо двох переглядів виконання програми у рамках договору stand-by.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року МВФ ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол.

У 2008-2009 роках Україна одержала три транші кредиту на загальну суму 12 млрд. дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала одержати у листопаді 2009 року, проте через проведення президентських виборів кошти виділені не були.

Після відставки уряду Юлії ТИМОШЕНКО новий уряд Миколи АЗАРОВА за домовленістю з МВФ закрив діючу кредитну лінію, і почав співпрацю з Фондом за новою програмою.

Програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш даного кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсязі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол. Кошти можуть надійти в Україну після початку проведення пенсійної реформи.