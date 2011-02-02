Круглий стіл «Демократія по-українськи»
У четвер, 3 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна в рамках спецпроекту «Перший рік президентства Віктора Януковича. Підсумки» відбудеться круглий стіл «Демократія по-українськи».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
Як змінилася за рік ситуація зі свободою слова, свободою преси, свободою зібрань в Україні?
Яка перспектива української опозиції?
Хто сьогодні відповідальний за захист прав і свобод громадян України?
Учасники круглого столу:
1. Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО – народний депутат України (Партія регіонів).
2. Сергій СОБОЛЄВ – народний депутат України (БЮТ), глава опозиційного уряду.
3. Андрій ЄРМОЛАЄВ – директор Національного інституту стратегічних досліджень.
4. Кость БОНДАРЕНКО – політолог, заступник голови політичної партії «Сильна Україна».
5. Олександр ГОЛУБ – народний депутат України (КПУ).
6. Оксана РОМАНЮК – представник Міжнародної організації «Репортери без кордонів».
7. Світлана ФРАНЧУК – президент Міжнародної громадської організації «Дім Свободи Україна».
8. Соня КОШКІНА – шеф-редактор інтернет-порталу LB.ua
9. Олексій ГАРАНЬ – політолог, керівник Школи політичної аналітики при НаУКМА.
10. Василь СТОЯКІН – директор Центру політичного маркетингу.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3-й поверх).