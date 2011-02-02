У четвер, 3 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна в рамках спецпроекту «Перший рік президентства Віктора Януковича. Підсумки» відбудеться круглий стіл «Демократія по-українськи».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Як змінилася за рік ситуація зі свободою слова, свободою преси, свободою зібрань в Україні?

Яка перспектива української опозиції?

Хто сьогодні відповідальний за захист прав і свобод громадян України?

Учасники круглого столу:

1. Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО – народний депутат України (Партія регіонів).

2. Сергій СОБОЛЄВ – народний депутат України (БЮТ), глава опозиційного уряду.

3. Андрій ЄРМОЛАЄВ – директор Національного інституту стратегічних досліджень.

4. Кость БОНДАРЕНКО – політолог, заступник голови політичної партії «Сильна Україна».

5. Олександр ГОЛУБ – народний депутат України (КПУ).

6. Оксана РОМАНЮК – представник Міжнародної організації «Репортери без кордонів».

7. Світлана ФРАНЧУК – президент Міжнародної громадської організації «Дім Свободи Україна».

8. Соня КОШКІНА – шеф-редактор інтернет-порталу LB.ua

9. Олексій ГАРАНЬ – політолог, керівник Школи політичної аналітики при НаУКМА.

10. Василь СТОЯКІН – директор Центру політичного маркетингу.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3-й поверх).