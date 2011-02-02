Глава НБУ Арбузов фінансує Нашу Україну?

Глава Національного банку України Сергій Арбузов не розірвав зв`язків з партією «Наша Україна». Про це пише газета «Экономические известия».

За даними видання, наприкінці січня відбулася неофіційна зустріч глави Нацбанку С.АРБУЗОВА з колишнім Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, який зараз є лідером партії «Наша Україна». Серед тем, які екс-глава НБУ обговорював з чинним головою Центробанку, були перспективи розвитку і нинішнє фінансове становище «Нашої України», відзначає газета.

У прес-службі «Нашої України» інформацію про зустріч чинного і колишнього голів Нацбанку не підтвердили, однак водночас і не спростували, пославшись на «відсутність інформації». Ухилилися від відповіді і в Національному банку.

Тим часом, відзначає газета, С.АРБУЗОВ до призначення в Національний банк був членом НУ, вступивши до лав партії одразу після її створення В.ЮЩЕНКОМ в 2005 р. У 2006 році С.АРБУЗОВ балотувався за «нашеукраїнськими» партійними списками на вибори в Донецьку обласну раду під № 6, проте партія не змогла подолати 3%-вий бар`єр.

Як повідомляли наприкінці грудня 2010 р. джерела в «Нашій Україні», С.АРБУЗОВ на момент призначення на посаду голови Національного банку залишався в партії. Водночас, стаття 18 чинної редакції закону «Про Національний банк» вимагає від його глави припинення на час перебування на посаді членства у політичних партіях, відзначають «Экономические известия».

Проте, як би там не було, доля «Нашої України» дотепер хвилює Сергія АРБУЗОВА. За відомостями газети, «він погодився виділити за рахунок особистих коштів на потреби партійного будівництва кілька сотень тисяч доларів».

Джерела «Экономических известий» припускають, що такі теплі взаємовідносини С.АРБУЗОВА з екс-президентом можна пояснити співпрацею В.ЮЩЕНКА з командою чинного президента під час виборчої кампанії.

«Подейкують, пан ЮЩЕНКО обговорював різні варіанти свого працевлаштування з Віктором Федоровичем (ЯНУКОВИЧЕМ — ЭИ). Йому пропонували повернутися до Нацбанку, однак він не захотів ще раз входити в цю річку, побажавши при цьому мати вплив на цю позицію. Сергій АРБУЗОВ, близький до оточення ЮЩЕНКА (як відомо, проти його кандидатури не заперечував навіть Володимир СТЕЛЬМАХ) і одночасно влаштовує більшість інших центрів впливу в президентському оточенні - АЗАРОВА, КЛЮЄВА, КОЛЕСНІКОВА-АХМЕТОВА, - виявився компромісною фігурою», - цитує газета одного з авторитетних банкірів, який працює в НБУ.