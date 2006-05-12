Обрано голову Верховної Ради Криму

Верховна Рада Автономної Республіки Крим обрала своїм головою лідера блоку «За Януковича» Анатолія ГРИЦЕНКА.

За дане рішення проголосували 71 із 98 присутніх сьогодні на першому засіданні депутатів.

А.ГРИЦЕНКО обирався на безальтернативній основі.

Довідка УНІАН. А.ГРИЦЕНКО народився в 1958 році в Керчі. Закінчив Кримський сільськогосподарський інститут за фахом економіст-організатор сільгоспвиробництва. Член Партії регіонів з 2003 року.

З вересня 2005 р. був першим заступником голови Ради Міністрів АР Крим.

А.ГРИЦЕНКО вже очолював кримський парламент з лютого 1997 по квітень 1998 рр.

За підсумками виборів у Верховну Раду Криму, блок "За Януковича" одержав 44 депутатських мандати, "Союз" - 10, блок Куніцина - 10, КПУ - 9, НРУ - 8, БЮТ - 8, блок Вітренко - 7 і "Не так!" - 4.