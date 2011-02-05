При ВР створили Раду підприємців

Близько двохсот підприємницьких організацій і профспілок об`єдналися у Раду підприємців при Верховній Раді для того, щоб допомогти владі уникнути катастрофічних помилок при проведенні реформ. Про це повідомила народний депутат України, голова парламентського Комітету з промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на брифінгу у Верховній Раді 4 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави парламентського комітету, метою Ради, співголовою якої з боку законодавчого органу підприємці обрали Н.КОРОЛЕВСЬКУ, є захист інтересів малого і середнього бізнесу, який формує 16% ВВП України.

До ради увійшло близько 200 підприємницьких організацій і профспілок. Це більш як 1 млн. робочих місць, 6% зайнятого населення України і 11 млрд. відрахувань до соціальних фондів на рік. «Це люди, які змогли проявити ініціативу, організувати власний бізнес, не узявши ані копійки у держави. Для яких власна справа свого часу стала єдиним шансом пережити розвал економіки і тотальне безробіття. Які платять податки, створюють робочі місця, забезпечують зростання економіки, і нічого не одержують від держави, окрім тиску і репресій», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, мета ради – не протистояти владі, а уникнути помилок при проведенні реформ, які можуть призвести до соціальної кризи. «Завдання – не протистояти владі, а запобігти помилкам. Ціна кожного непрофесійного рішення дуже велика. На кону – сотні тисяч робочих місць, економічне зростання і соціальна стабільність. Якщо не проаналізуємо уроки з минулого, країна перейде від економічної кризи до соціальної катастрофи», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Підприємці вже створили регіональну структуру Ради, що складається з 24 обласних представництв. Рада здійснюватиме моніторинг ситуації у сфері розвитку підприємництва на місцевому рівні, реагуватиме на проблеми, з якими стикаються люди, і протидіяти адміністративному тиску на підприємців. У рамках Ради створені тематичні комітети з юридичних питань, інформаційної політики, моніторингу і аналізу законодавства, а також протидії незаконному тиску влади на бізнес.

Підприємці передали свої пропозиції керівництву Верховної Ради і чекають, що їх ініціатива буде підтримана. «Якщо керівництво парламенту підтримає нашу пропозицію, Рада підприємців стане унікальною трибуною, через яку законодавці зможуть з перших рук дізнаватися про проблеми підприємців і зможуть своєчасно реагувати на них. Якщо нашу пропозицію не буде прийнято, то нам нічого не залишається, окрім як виходити на площі і там захищати свої права. Сподіваюся, ми все ж таки підемо шляхом конструктивного діалогу, і керівництво Верховної Ради підтримає нашу ініціативу», - сказав активіст підприємницького руху Євген ШАПОВАЛЕНКО, співголова Ради підприємців.