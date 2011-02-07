Генпрокуратура підозрює зятя Онопенка ще й у шахрайстві

10:15, 07 лютого 2011
Політика
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Корнійчука затримали 22 грудня

Євген Корнійчук в супроводі співробітників міліції перед початком допиту в Генпрокуратурі
Генеральна прокуратура України перевіряє інформацію про причетність колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА до незаконного заволодіння шляхом шахрайства кредитними коштами іноземного банку у валюті в сумі, еквівалентній 64 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура 22 грудня 2010 року порушила кримінальну справу стосовно Є.КОРНІЙЧУКА. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Є.КОРНІЙЧУКА було затримано 22 грудня, він утримується у Подільському ізоляторі тимчасового тримання.

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