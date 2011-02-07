Льовочкін очолив консультативний комітет між двома президентами

Глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН очолив консультативний комітет між президентами України і Польщі.

Як заявив ЛЬОВОЧКІН в інтерв’ю польському радіо робота консультативного комітету ”спрямована на те, щоб забезпечити волю Президентів двох країн і максимально оптимізувати роботу в галузі двосторонньої співпраці України і Польщі”.

Глава адміністрації певен, що Польща, долучаючи Україну до євроінтеграційних процесів, отримує надійного партнера і сусіда, який може шляхом інтеграції своєї економіки і шляхом розвитку двостороннього економічного співробітництва дати новий економічний розвиток нашому регіону, що в кінцевому результаті відобразиться на розвитку бізнесу в Польщі, а відповідно на зростанні прибутків підприємств, які будуть залучені до такої економічної співпраці між країнами.

«Крім того, величезна складова нинішнього візиту – це економічна співпраця. Ми маємо досвід вже майже десяти компаній українських, які розмістили свої акції на польській біржі – одна з них входить до двадцятки найбільших розміщень і це успішний досвід, коли відбувається ця сама економічна інтеграція на рівні компаній. І це найважливіший елемент і складова, на яку спрямована робота державних органів, щоб бізнес розвивався, створювались додаткові робочі міста, люди отримували зарплату і платились податки»,- заявив ЛЬОВОЧКІН .