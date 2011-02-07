Попов анонсував повернення Черновецького

Київський міський голова Леонід Черновецький незабаром з`явиться на роботі.

Як повідомляє "Українська правда. Київ",про це заявив голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов.

Відповідаючи на запитання, коли буде Черновецький, він сказав: "Незабаром він з`явиться".

На запитання, чи правда, що Черновецькому возять документи на підпис закордон, Попов відповів: "Я не знаю, де він, в якій країні чи в Україні він знаходиться. У мене є своє коло обов`язків, а у нього своє. Тому, якщо у вас є питання до міського глави, то задавайте їх йому".

"Тим більше, наскільки я знаю, він скоро буде у КМДА", - додав він.