Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що справі про його отруєння не вистачає публічності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що у цій справі з’явилось багато нюансів. «Хочу відверто сказати, що у моїй справі про отруєння є багато нюансів, які я бачу, що нова команда намагається видати на-гора і сама із собою дискутує», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що розповість про це згодом. «Прийде момент, коли я хотів би заговорити по нових обставинах дещо повніше», - сказав він, не уточнивши, коли саме це відбудеться.