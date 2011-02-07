Ющенко розказав українцям, що таке демократія

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що екс-генерал МВС Олексій ПУКАЧ міг своїми показами знівелювати участь деяких політиків у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив у коментарі журналістам.

За словами В.ЮЩЕНКА, є справи, які якоюсь мірою можуть бути тестом для українського правосуддя, зокрема, це стосується і справи Гонгадзе.

«Уже ходять цілі історії, що ПУКАЧ за ці 8 місяців чи 12 ув’язнення міг дати покази і проти якихось політиків або, навпаки, знівелювати участь тих чи інших політиків», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що ця справа є дуже резонансною и дає відповідь на те, чи робить уроки країна у своїй судовій і досудовій системі. «Це боротьба. Ви знаєте, тут немає гарантій», - додав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що без демократичного розвитку країни неможливо об’єктивно завершити розслідування справи Гонгадзе та багатьох інших резонансних справ.

«Демократія - це не те, що тобі дали. Демократія - це те, що ти не можеш віддати. І доля демократії - не в руках влади, а в наших руках», - сказав В.ЮЩЕНКО, наголосивши, що від того, наскільки суспільство буде консолідоване й об’єднане перед подібними викликами, значною мірою залежатиме і подальший розвиток українського правосуддя, і України в цілому.