Наливайченко: влада по-радянськи реагує на незручну проблему

Голова політичної ради партії “Наша Україна” Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що влада повернула країну в атмосферу цензури та брехні.

Про це він сказав журналістам, коментуючи міжнародні оцінки стану справ у нашій країні, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

“Спроби влади розводити руками і вдавати, що в Україні все в порядку зі свободою слова - типово радянська реакція на дуже незручну, реальну проблему”, - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

“Україна – не школяр і не студент. Принизливо, коли світ показує нам явне погіршення демократичної атмосфери, а влада вдає, що нічого немає, лише “дисиденти” заважають соціалізм будувати. Ці совдепівські підходи вже набили оскомину”, - підкреслив він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що його обурює такий казенний світогляд. «І неясно, кого влада намагається ошукати – себе, нас, світ? Влада зупинила країну і повернула нас усіх в атмосферу цензури та брехні», - зауважив він.

За його словами, це відчувають політики, журналісти, зрештою, кожен активний громадянин. Він нагадав, що “Freedom House” виключив Україну зі списку вільних країн, «Репортери без кордонів» констатують, що Україна за 2010 рік втратила 42 позиції у рейтингу свободи слова. «Не бачити цього, легковажити цим, не розуміти цього можуть лише дуже недалекоглядні люди», - вважає голова політради «Нашої України».

Як зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, таке різке зниження позицій України відбулося вперше від 2004 року. “Тому досить пустих заяв про демократію і європейську інтеграцію. Це не опозиція вимагає демократії. Це природна потреба суспільства, яке не затиснути у світогляд наших високопосадовців”, - наголосив він.

“Ми констатуємо проблему і знаємо, як її вирішити. Дуже важливо, щоб люди не були байдужими до ситуації в країні і не приймали цих правил гри. Порушення демократичних свобод, яке сьогодні вилилося у переслідування опозиційних сил, громадських діячів і ЗМІ, завтра може торкнутися кожного. Тому треба формувати єдиний громадянський настрій: не пропускати владної брехні, не йти на компроміс з правдою і підтримувати в суспільстві запит на чесні та незалежні медіа”, - додав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.