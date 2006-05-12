До Червоненка прибула офіційна делегація з Іраку

Сьогодні до Запорізької області з офіційним візитом прибула делегація Республіки Ірак.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної державної адміністрації, делегація іракської провінції Васіт на чолі з її губернатором Латіфом Хамід Турфа Аль-УХІБІ відвідає два міста Запорізького регіону: Бердянськ і Запоріжжя.

Під час візиту, який триватиме до 18 травня, члени делегації ознайомляться з роботою і продукцією ряду наукоємних підприємств Запорізької області: проведуть зустрічі з керівництвом ВАТ "Мотор Січ", ВАТ "Запоріжтрансформатор" і Науково-виробничого комплексу "Іскра".

Програмою візиту так само передбачено відвідування представниками Іраку Запорізького національного технічного і Запорізького державного медичного університетів, які впродовж десятків років традиційно приймають на навчання не тільки українських, а й іноземних студентів.

За даними прес-служби Запорізької облдержадміністрації, в Запоріжжі іракська делегація відвідає також виставку "Машинобудування. Металургія" і ознайомиться з роботою Запорізького хлібозаводу.

Керівник делегації проведе офіційну зустріч з головою Запорізької облдержадміністрації Євгеном ЧЕРВОНЕНКОМ.