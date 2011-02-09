Міністр підтримує продаж сільськогосподарських земель

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК підтримує продаж сільськогосподарських земель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час наради з аграріями в Хмельницькій області.

“Назад дороги немає. Ухвалено Земельний кодекс, в якому чітко сказано, що реформа повинна закінчитися ринком землі. Ми маємо все зробити, щоб не обезземелити українського селянина. Я підтримую цю тезу Президента”, - сказав він.

Міністр зазначив, що в умовах фінансово-економічної кризи різні корпорації шукають, куди вкласти кошти.

За його словами, кращим захистом цих коштів від інфляції є земля. "Якщо ринок землі діятиме, то операції з купівлі/продажу одержать тільки громадяни України. Також паралельно створимо державний іпотечний банк, який дозволить право оренди закладати в банк під іпотеку. Зараз за цими програмами підготовлено законопроекти, які проходять обговорення”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Крім того, він повідомив, що планується створення державного аграрного банку, який має забезпечити доступні процентні ставки для аграріїв.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державного агентства земельних ресурсів, продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні планується дозволити з 1 січня 2013 року.