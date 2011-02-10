В австрійській клініці помер екс-губернатор, радник Ющенка

11:17, 10 лютого 2011
Політика
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Олійнику було 53 роки

Сьогодні, 10 лютого, уночі, після тяжкої хвороби помер колишній голова Львівської ОДА Петро Олійник. 

Як повідомляє ЗІК, екс-губернатор помер у клініці в Австрії, де він проходив реабілітаційний курс після численних операцій.Зараз там перебуває дружина Олійника і що рішення про те, коли його тіло перевезуть до Львова, вирішуватиме родина. У Львові створено оргкомітет, що займатиметься організацією похоронних заходів, який очолює голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Петро Олійник обіймав посаду голови Львівської держадміністрації три роки – з лютого 2005 року до лютого 2008 року.

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2007), польським орденом «Кавалерський хрест за заслуги перед Речпосполитою».

Працював радником Президента України, заступником глави Секретаріату Президента.

 

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