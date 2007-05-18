Кравчук хоче, щоб трійця підписала документ перед телекамерами

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК стверджує, що про дату виборів не можна говорити, поки не вирішено питання реєстру виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам перед початком чергового засідання робочої групи з підготовки до проведення дострокових парламентських виборів.

«Якщо всі заявляють, що вибори мають бути чесними і демократичними, то ми повинні подумати про списки, про реєстр. Питання реєстру не вирішено. Поки воно не вирішено, не можна говорити про дату виборів», - сказав Л.КРАВЧУК.

Водночас, він зазначив, що, на його думку, доцільно було б, щоби після вирішення всіх питань робочою групою Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ та голова ВР Олександр МОРОЗ публічно підписали перед телекамерами документ, яким би призначалася дата виборів.

Відповідаючи на запитання, чи можна сьогодні очікувати, що робочою групою будуть вирішені 6-7 питань, які залишились для визначення дати виборів, Л.КРАВЧУК сказав: “Думаю, ні”.

У свою чергу, народний депутат 5-го скликання Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ («Наша Україна») повідомив, що сьогодні група планує повернутись до розбіжностей, починаючи від постанови ВР до закону про вибори.

За його словами, Партія регіонів вже не наполягає на віковому цензі для голосування вдома, і вирішуватися ця проблема буде через соціальні служби.

Також він зазначив, що у сторін є позиція щодо ролі Держкомкордону у виключенні зі списків виборців тих, хто не повернувся в Україну (насамперед маються на увазі заробітчани – УНІАН). «Ми вважаємо, що така гільйотина позбавить можливості голосувати тих, хто повертається в Україну», - сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня народний депутат V скликання, член фракції “Наша Україна” Микола ОНІЩУК зазначив, що робоча група практично парафувала внесення змін до Закону про статус народного депутата, який регулює питання порядку дострокового припинення повноважень народних депутатів у випадку їх виходу чи невходження до складу депутатських фракцій”. Водночас, за його словами, значною мірою кожна сторона залишається на своїй позиції щодо внесення змін до Закону про вибори народних депутатів стосовно забезпечення позачергових виборів, зокрема стосовно бар’єру явки виборців, голосування на дому тощо.