Янукович: Я виграв всі вибори, які були останні 5-6 років у державі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що його не лякають можливі протестні акції українців, викликані невдоволенням його політикою.

Про це В.ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв’ю BBC World, текст якого оприлюднено сьогодні на україномовній редакції сайту “Бі-Бі-Сі Мій Світ”.

Відповідаючи на запитання, чому, в той час як “величезні протести відбуваються у Єгипті та Тунісі, у Києві навколо Майдану Незалежності встановлено величезний паркан”, В.ЯНУКОВИЧ зазначив: “Я вважаю, що ніяких парканів там не повинно бути... Можливо, йде відновлення, ремонт Майдану. Там нещодавно стояла новорічна ялинка, вона була демонтована. Я цього не знаю, у нас немає ніякої заборони, і в будь-яких місцях проводяться протестні заходи. Вони в нас не мають ніяких обмежень”.

На уточнююче запитання, чи “не встановлений паркан у центрі Києва, щоб попередити демонстрації, які можуть вплинути на президентство”, В.ЯНУКОВИЧ відповів: “Ви знаєте, Україна сьогодні пройшла непростий шлях, і останні п’ять років переконали український народ, що політична нестабільність не сприяє розвитку країни і життю людей. Тому будь-які революції трапляються в країнах, де влада є закритою та консервативною”.

Натомість, журналіст Бі-Бі-Сі продовжив тему акцій протесту і запитав у зв’язку з такою відповіддю, чи хоче Президент України цим сказати, що не бажає бачити “демонстрацій людей, які засмучені тим, що відбувається в державі”, на що В.ЯНУКОВИЧ наголосив: “Ви, мабуть, погано розумієте, про що я кажу. Я нічого не лякаюсь, мені здається, я не схожий на людину, яка перелякана. Чи вам здається, що я схожий на тих, хто переляканий? Я виграв всі вибори, які були останні 5-6 років у державі, в тому числі і вибори 2004 року. Я ніколи не боявся людей, я вважаю, що одна справа – це демократія, яку ми повинні цінувати, демократія повинна базуватися на верховенстві права, свободі слова, захисті прав людини. А зовсім інша річ – це прикриватися демократичними гаслами, приховуючи за цими гаслами корупцію і бюрократію”.