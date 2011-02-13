Порошенко вважає причиною повалення Мубарака непрозорість дій влади

Колишній міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що причиною повалення Президента Єгипту Хосні МУБАРАКА є непрозорість дій влади .

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора в ефірі програми Шустер Live на Першому національному телеканалі.

«Я думаю, що це урок для всього світу. В умовах, коли влада відгороджується від суспільства парканами, в умовах, коли фальсифікація виборів... Ми знаємо, що нещодавно завершились парламентські вибори, на яких партія Х.МУБАРАКА в черговий раз отримала більшість, і народ зрозумів, що від волі народу, який є носієм державної влади, фактично нічого не залежить», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він підкреслив, що події в Єгипті мали суто політичні причини, оскільки в цій країні спостерігалося високе зростання ВВП і низька інфляція.

«В країні не проводились реформи, в країні несправедливо розподілявся ВВП, в країні була пригнічена демократія», - наголосив екс-міністр.

В той же час він підкреслив, що реакція світового співтовариства на події в Єгипті була дуже стриманою, тому що була небезпека втрати контролю за ситуацією. Проте, на думку П.ПОРОШЕНКА, це було негативно сприйнято в середині Єгипту, де панують антизахідні настрої.