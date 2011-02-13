Ставнійчук пропонує знімати на відео, як рахують голоси на виборах

Член Венеціанської комісії Марина СТАВНІЙЧУК вважає, що у виборчому законодавстві має бути закріплена можливість фото- та відеофіксації процесу підрахунку голосів під час виборів.

Про це вона заявила в інтерв'ю 5-му каналу в суботу.

М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що завжди є важливим питання встановлення результатів виборів, і в цьому процесі нині існує велика недовіра.

"Нам нікуди дітися. Нам потрібно легітимізувати ці процедури. Я вважаю, що на законодавчому рівні повинні бути запровадженні процедури, які дають можливість знімати, фотографувати процедуру встановлення результатів голосування на виборчих дільницях, встановлення результатів виборів у територіальних округах та ЦВК. Тільки це створить великі запобіжні заходи", - сказала член Венеціанської комісії.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, нині на порядку денному важливим є питання процедур виборчого процесу.

"Україні потрібні вільні вибори. Тільки вільні вибори дадуть можливість правильно сформувати представницькі органи влади", - сказала вона.

М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що саме тому на законодавчому рівні мають бути забезпечені прозорі процедури формування виборчих комісій та реєстрації кандидатів.

"В таких умовах, яких сьогодні знаходиться Україна, маніпулювання реєстрацією та зняття кандидатів з виборів повинно бути відкинуто в бік...Кандидати мають реєструватися на якомога вільніших умовах і саме виборець повинен вирішувати, хто буде його депутатом, а не 10-15 осіб у виборчій комісії", - сказала вона.