Людмилу Янукович заборонили фотографувати без дозволу

Першу леді України Людмилу Янукович заборонили фотографувати під час відвідин Донецького музично-драматичного театру 12 лютого.

Як повідомляє Gazeta.ua, учора ввечері в Донецькому музично-драматичному театрі відбулася прем'єра рок-легенди "Опаленi коханням" (українською мовою). Спектакль поставлений за романтичною п'єсою литовських драматургів Саулюса Шальтяніса та Леонідаса Яцинявічуса "Казка про Моніку".

На прем'єрі була присутня перша леді в супроводі подруги і охорони. Перед початком вистави журналістів приголомшили новиною: відтепер пані Людмилу Янукович не можна фотографувати, а крім того - забороняється до неї наближатися без спеціального дозволу. До кого конкретно можна звернутися за відповідним дозволом адміністрація театру не змогла уточнити. Однак, дала зрозуміти, що вимога обмежити доступ виходить від охорони. "Людмила Олександрівна прийшла відпочивати, а не позувати, до питань не готувалася, до того ж останні фото з театру не сподобалися", - пояснила представниця прес-служби муздрами. До цих пір Людмила Янукович відрізнялася абсолютною доступністю і люб'язно спілкувалася з представниками ЗМІ при кожній появі на публіці, нагадує видання.