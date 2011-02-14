Єжель про недохарчування солдатів: це не що інше, як буря в стакані
08:16, 14 лютого 2011Політика
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Військовим піднімуть зарплатню?
Уряд розгляне питання підвищення грошового утримання особового складу.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Єжель в інтерв'ю телеканалу "Інтер".
"Прийнято рішення... І я думаю, що в цей понеділок питання буде вже підняте на уряді стосовно підвищення грошового утримання. Ми плануємо збільшити в 2-2,5 рази грошове утримання особового складу, який виконує миротворче завдання", - заявив він.
Коментуючи ситуацію з недохарчуванням військовослужбовців, міністр заявив, що "це не що інше, як буря в стакані, яку створила одна фірма".
"Вона (фірма) всі кошти, які вложила в харчування особового складу в судовому порядку відшкодує. Немає ніяких питань", - додав Єжель.
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