Луценко вважає, що влада карає його за «пережитий бандократією страх»

Колишній глава Міністерства внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що оскаржив у Європейському суді з прав людини рішення Печерського районного суду Києва про своє затримання.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина»,опублікованому в сьогоднішньому номері.

Колишній міністр в черговий раз висловив переконання, що жодних законних підстав для його затримання не було. Він нагадав, що його затримали за епізодом з оперативно-розшуковою діяльністю у справі отруєння екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА, а заарештували – за епізодом з його водієм.

«Причому формулювання Печерського районного суду було гранично відверте. Суд визнав можливим мене заарештувати за: 1) заперечення вини; 2) відмову давати свідчення; 3) за інтерв`ю і коментарі ЗМІ. Враховуючи, що перші дві підстави – це гарантовані мені Конституцією права, я роблю висновок, що причина мого перебування у в`язниці – винятково політична. Відповідну скаргу на таке рішення суду я вже відправив до Європейського суду з прав людини», - відзначив екс-міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО переконаний, що справжня причина арешту полягає у прагненні влади покарати його «за раніше пережитий нинішньою бандократією страх».

«Так, підконтрольна їм Генпрокуратура врятувала їх від покарання, однак екс-міністра треба покарати, щоб іншим не кортіло. Друге завдання – залякати суспільство, задушити дух Майдану», - відзначив Ю.ЛУЦЕНКО.